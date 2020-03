Claranova fait le point sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus

(Boursier.com) — Le groupe Claranova annonce qu'à ce jour l'épidémie de coronavirus Covid-19 et les mesures prises pour ralentir sa diffusion "n'ont pas d'effet défavorable sur ses activités".

A date, le Pôle Mobile - commandes de photos et d'objets personnalisés sur internet/smartphone - et le Pôle Internet - ventes de solutions et services logiciels en ligne - qui représentent plus de 98% du chiffre d'affaires de Claranova, ne constatent pas d'impact sur leurs activités. Étant essentiellement des activités en ligne, elles ne sont pas exposées aux limitations de déplacement de leurs clients.

A ce stade, les mesures de confinement et d'arrêt de production prises dans les principaux pays touchés (Chine, Italie, Corée du Sud ou France) n'ont pas de conséquence sur les activités de ces Pôles, ni sur leurs approvisionnements.

Le Pôle Internet des Objets (IoT) qui pourrait partiellement y être sensible, la plateforme logicielle de gestion myDevices d'objets connectés dépendant de la production et du déploiement de ces objets, représente néanmoins un risque non significatif puisque l'activité pèse moins de 1,3% du chiffre d'affaires annuel du Groupe.

Le Groupe rappelle que l'Italie et la France, subissant les plus forts impacts de cette épidémie, représentent moins de 2% du chiffre d'affaires consolidé.

Claranova dispose de fondamentaux solides avec une trésorerie supérieure à 90 ME au 31 décembre 2019.

Par ailleurs, Claranova a pris les mesures nécessaires pour prévenir l'épidémie et mis en place des mesures sanitaires de protection dans tous les sites du Groupe.

Le travail à distance a été généralisé et le Groupe a mis à disposition de ses collaborateurs tous les outils nécessaires à son bon fonctionnement. Tous les voyages et réunions non indispensables sont annulés et remplacés par des vidéo conférences, y compris la présentation des résultats semestriels du Groupe.

La société est pleinement mobilisée pour assurer la sécurité de ses collaborateurs et la continuité de ses services. Nous gardons espoir que la situation s'améliore rapidement et adressons nos pensées à toutes les personnes touchées par cette épidémie.

Dans ce contexte macro-économique et sanitaire incertain lié à la propagation du coronavirus Covid-19, Claranova reste très vigilant quant à l'évolution de la situation et reviendra plus précisément sur ces éléments à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels prévue le 31 mars prochain.

