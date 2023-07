Claranova : en baisse après les annonces

(Boursier.com) — Claranova recule de 2% à 1,65 euro après avoir annoncé que le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, suite à l'audience contradictoire tenue en référé le 23 juin 2023, avait rendu une ordonnance en référé décidant qu'il n'y avait pas lieu à suspendre la réalisation de l'augmentation de capital de la société ouverte le 16 juin 2023 et rétractant par conséquent l'ordonnance de suspension rendue du 20 juin 2023, mettant ainsi un terme de manière non équivoque à la suspension de l'Offre Initiale.

Du fait de la fin de validité du prospectus relatif à l'Offre Initiale en date du 29 juin 2023, l'Offre Initiale ne peut se clôturer et les ordres de souscriptions reçus des actionnaires et investisseurs dans le cadre de celle-ci sont de ce fait, annulés rétroactivement.

Du fait de cette difficulté technique, et afin de prendre en compte l'évolution du cours de l'action Claranova depuis l'ordonnance de suspension temporaire rendue le 20 juin 2023, Claranova annonce le lancement d'une nouvelle augmentation de capital par voie d'offre au public avec un délai de priorité pour ses actionnaires existants (à titre irréductible uniquement) et d'une offre globale, d'un montant initialement prévu de 20 ME. L'Offre Réinitiée pourra être portée à un montant maximum de 23 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Objectifs et utilisation du produit de l'émission

L'Offre Réinitiée a pour objet principal de (i) renforcer les capitaux propres de la Société et (ii) simplifier et optimiser la structure d'endettement de la Société, tout en donnant la possibilité aux actionnaires existants de ne pas se voir dilués et d'exprimer leur support envers la Société.

La Société envisage d'utiliser le produit net de l'émission perçu en espèces, en conjonction avec sa trésorerie disponible, au financement des échéances de remboursement des dettes de la société dans les mois suivants et à permettre de renforcer, dans la mesure du produit net de l'émission perçu en espèces, sa trésorerie affectée par le remboursement des ORNANE arrivant à échéance le 1er juillet 2023 pour un montant d'environ 29 millions d'euros.

La société précise qu'elle dispose, hors produit de l'émission, d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d'exploitation pour les douze prochains mois. Le produit net de l'émission perçu en espèces permettra de renforcer sa situation de trésorerie pour mener à bien ses objectifs stratégiques.

Modalités de l'Offre Réinitiée

Les actionnaires de la Société, inscrits en compte à la date du 30 juin 2023, bénéficieront d'un délai de priorité à titre irréductible de 4 jours de bourse, du 3 juillet au 6 juillet (inclus), sur le montant de l'Offre Réinitiée. Les actions non souscrites dans le cadre du délai de priorité feront l'objet d'une offre globale comprenant (i) une offre au public en France, principalement destinée aux personnes physiques ; et (ii) un placement global adressé aux investisseurs institutionnels comportant : (x) une offre en France auprès d'investisseurs qualifiés ; et (y) une offre internationale auprès d'investisseurs qualifiés dans certains pays (sauf aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon, en Australie et au Canada).

Les ordres passés dans le cadre de l'Offre au Public et du Placement Global pourront être réduits en fonction des résultats des souscriptions à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité.

Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre du délai de priorité, de l'Offre au Public et du Placement Global est de 1,65 euros par action.

Le nombre maximum d'actions nouvelles pouvant être émises dans le cadre de l'augmentation de capital est de 12.121.212 actions nouvelles (13.939.393 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension). Le nombre définitif d'actions à émettre sera déterminé à l'issue du Placement Global, le 12 juillet 2023.

Engagements de souscription

Lafayette Investment Holdings ("LIH"), créancière de la Société au titre d'un contrat de prêt intitulé Promissory Note en date du 1er juillet 2022 d'un montant en principal de 15.273.058,46 dollars, s'est engagée irrévocablement, à souscrire un montant maximum de 15.000.000 euros (correspondant à la souscription d'un maximum de 9.090.909 actions nouvelles, soit 75% de l'Offre Réinitiée, hors exercice de la clause d'extension) par compensation de créance totale ou partielle avec sa créance liquide et exigible à l'encontre de la société.

La société n'a pas connaissance des intentions de souscription de ses autres actionnaires ou d'autres investisseurs potentiels en ce qui concerne leur participation à l'Offre Réinitiée.

Engagements d'abstention et de conservation

La Société a consenti un engagement d'abstention expirant 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles telles que spécifiées dans la note d'opération et d'une possibilité de levée par le Coordinateur Global (tel que défini ci-dessous).

LIH a consenti un engagement de conservation des actions nouvelles qui lui seraient allouées d'une durée de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Pierre Cesarini et la société Elendil, qu'il contrôle, ont également consenti un engagement de conservation des actions existantes qu'ils détiennent d'une durée de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Pierre Cesarini et Elendil ne participeront pas à l'Offre Réinitiée, comme cela était également prévu dans le cadre de l'Offre Initiale.

Garantie

L'Offre Réinitiée fera l'objet d'un contrat de placement et de garantie entre la Société et Bryan Garnier Securities qui pourra être résilié par le Coordinateur Global à tout moment jusqu'à (et y compris) la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines conditions habituelles pour ce type de contrat.

Dans l'hypothèse où le Contrat de Placement et de Garantie ne serait pas signé, l'Offre Réinitiée serait annulée. En cas de non-signature ou de résiliation du Contrat de Placement et de Garantie, cette information fera l'objet d'un communiqué de presse diffusé par la Société et d'un avis diffusé par Euronext.

En cas de demande insuffisante, l'Offre Réinitiée pourra être annulée ou réduite aux ordres de souscription effectivement reçus pour autant qu'ils représentent au moins 75% du montant cible de l'Offre Réinitiée, l'Offre Réinitiée étant annulée en dessous de ce seuil. Si l'Offre Réinitiée devait être annulée, tous les ordres de souscription reçus deviendraient alors nuls et non avenus et seraient annulés rétroactivement. Il est cependant précisé à cet égard que l'émission des actions nouvelles fait l'objet d'un engagement irrévocable de souscription représentant 75% du montant initial de l'Offre Réinitiée.

Montant de l'émission et nombre d'actions nouvelles à émettre

L'augmentation de capital s'élève à un montant brut initial (prime d'émission incluse) de 20 ME, pouvant être porté à un montant maximum de 23 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises dans le cadre de l'augmentation de capital est de 12.121.212 (13.939.393 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension).

Structure de l'offre et calendrier indicatif

L'augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec un délai de priorité à titre irréductible des actionnaires de 4 jours de bourse, du 3 juillet 2023 au 6 juillet 2023 (inclus) à 17 heures (heure de Paris), accordé aux actionnaires inscrits en compte à la date du 30 juin 2023.

Dans le cadre du délai de priorité, les actionnaires de la Société peuvent souscrire à titre irréductible uniquement, au prorata de leur participation au capital social de la Société, pour le montant initial de l'Offre Réinitée.

En pratique, chaque actionnaire pourra passer un ordre de souscription prioritaire en euros portant sur un montant maximum correspondant à (i) 20 ME multiplié par (ii) le nombre d'actions de la Société qu'il détient (et qu'il aura immobilisées) au 30 juin 2023 et divisé par (iii) 45.990.070 (nombre d'actions existantes à ce jour).

A titre d'illustration, un actionnaire qui détiendrait 4.599 actions soit 0,01% du capital pourra souscrire à titre irréductible pour un montant maximal égal à 0,01% du montant cible de l'Offre Réinitiée, soit jusqu'à 2.000 euros, avec la certitude d'être servi intégralement, que l'augmentation de capital soit réalisée à 100%, 75% ou 115% du montant visé.

"Le prix de souscription a donc été abaissé à 1,65 euro (1,75 euro dans la première mouture) au regard du parcours récent du titre, ce qui augmente mécaniquement la dilution (à 21%)" commente Portzamparc qui souligne que cette augmentation de capital "compensera le remboursement des ORNANE mais ne donne probablement pas les moyens à la société de réaliser les opérations de croissance externe qui étaient envisagées". L'analyste reste malgré tout à l'achat sur le dossier...