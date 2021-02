Claranova : en baisse après les annonces

(Boursier.com) — Claranova recule de 3% ce jeudi à 6,80 euros ce jeudi, alors que le groupe a clôturé le 1er semestre de l'exercice 2020-2021 (juillet-décembre 2020) sur un chiffre d'affaires de 278 millions d'euros, en hausse de 25% à taux de change constants... Ce semestre a été marqué par un fort impact des fluctuations de change lié à l'appréciation de l'euro face aux dollars et à la livre britannique. En intégrant cet impact, la croissance des activités à taux de change réels atteint 19%. A taux de change et périmètre constants, la croissance organique reste également soutenue. Elle ressort à +17% (+19% sur le 1er semestre 2019-2020) dans un contexte sanitaire et logistique pourtant complexe, confirmant à nouveau la résilience des activités du Groupe.

L'environnement sanitaire reste particulièrement porteur pour les entreprises technologiques B2C5 comme Claranova... L'accroissement du trafic sur Internet et la baisse des coûts d'acquisition client observés depuis le début de la pandémie de la COVID-19 a soutenu la croissance de nos activités.

Le dernier trimestre calendaire de l'année 2020, et notamment les fêtes de fin d'année, ont cependant été marqués par un engorgement significatif des chaînes logistiques (UPS, FedEx et autres services postaux nationaux) limitant momentanément la capacité de Claranova à livrer ses clients de manière satisfaisante.

Afin de limiter ces tensions logistiques et maintenir la qualité de ses services, le groupe a adopté une stratégie d'investissements marketing prudente. Cette stratégie devrait s'accompagner d'une nette amélioration de la profitabilité opérationnelle du Groupe, attendue en quasi-doublement sur ce semestre et justifiant de manière exceptionnelle une information anticipée à l'occasion de la communication sur le chiffre d'affaires semestriel.

Ces données corroborent les ambitions déjà annoncées d'atteinte d'un chiffre d'affaires de 700 ME et d'une profitabilité opérationnelle supérieure à 10% à l'horizon 2023.

Portzamparc parle d'un semestre "atypique" (...) "La baisse des dépenses marketing va ponctuellement faire gonfler la marge. La croissance reste élevée ce trimestre avec l'effet embarqué et la récurrence, mais pourrait ralentir dans les prochains trimestres selon nous. Notre scenario et notre objectif de cours seront mis à jour après un contact management" précise l'analyste qui vise pour le moment un cours de 10,10 euros en restant à l'achat sur le dossier.