Claranova : du levier

(Boursier.com) — Claranova monte de 0,9% à 5,75 euros ce jeudi, alors que sur l'exercice 2020/2021, le résultat opérationnel courant normalisé, principal indicateur de suivi de la performance opérationnelle du groupe a atteint 34 ME, à +96%, pour une marge opérationnelle de 7,2% contre 4,3% sur l'exercice précédent. Cette évolution favorable du ROC normalisé intègre la conversion en subvention d'exploitation des aides octroyées par les autorités américaines au cours de l'exercice 2019-2020 dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP) à certaines des filiales américaines du Groupe pour un montant total de près de 5 M$.

Claranova a confirmé le renforcement de son profil financier avec un Résultat Net positif de 14 ME, contre 1 ME sur l'exercice 2019-2020. Le groupe maintient une structure financière saine avec une trésorerie nette de 25 ME contre 14 ME au terme de l'exercice précèdent.

Enfin, la société a annoncé la mise en oeuvre de la faculté d'investissement du PDG dans les filiales. Cette monétisation est conditionnée à la multiplication par 3 de la valeur de la participation de Claranova d'ici le 30 juin 2026...

"Un solide niveau de rentabilité, qui confirme le levier du modèle" commente Portzamparc qui estime que la progression d'Avanquest devrait se poursuivre, tandis que la reprise de PlanetArt sera un point d'attention... "Nous abaissons par prudence notre scénario de croissance 2021/2022 chez PlanetArt (+6% vs +10% précédemment) et notre marge sur cette division (5,8% vs 6,5%) pour anticiper des coûts d'acquisition plus élevés. Notre TP passe de 10,2 euros à 10 euros" conclut l'analyste.