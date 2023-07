Claranova : des précisions après la décision du Tribunal de Commerce de Nanterre

(Boursier.com) — Claranova souhaite apporter les précisions factuelles qui suivent, en réponse au communiqué de presse de Messieurs Michael Dadoun et Daniel Assouline du 3 juillet 2023.

Le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, à la suite de l'audience contradictoire, qui s'est tenue le 23 juin, a rendu le 30 juin une ordonnance de référé décidant de manière non équivoque qu'il n'y avait pas lieu à suspendre la réalisation de l'augmentation de capital lancée le 16 juin et rétractant, par conséquent, l'ordonnance de suspension du 20 juin rendue à titre conservatoire et non contradictoire.

A cette occasion, le Tribunal de Commerce de Nanterre a condamné in solidum les demandeurs canadiens, à savoir les sociétés de droit québécois 10422339 Canada Inc., et 6673279 Canada Inc., et le trust de droit québécois The Dadoun Family Trust, à payer à Claranova la somme de 60.000 euros, à la société Bryan Garnier Securities la somme de 5.000 euros, et à la société de droit américain Lafayette Investments Holding (LIH), la somme de 2.000 euros ainsi que les dépens.

"Nous ne sommes pas surpris par la décision du Tribunal de commerce qui confirme la légitimité et la légalité de notre opération. Cependant, cette procédure restera dommageable pour le Groupe puisque, outre l'impact négatif sur l'image de Claranova, nous n'aurons pas pu réaliser l'augmentation de capital avant le 30 juin et donc pas pu reconstituer nos capitaux propres avant la fin de notre exercice 2023. Ainsi, nos fonds propres vont rester négatifs jusqu'à la prochaine publication de nos comptes semestriels ce qui va mécaniquement nous rendre plus difficile l'accès à des financements bancaires et compliquer les relations avec nos créanciers. Par ailleurs, la nouvelle opération d'augmentation de capital, réinitiée le 3 juillet et clôturée le 17 juillet, a dû être relancée à un prix par action réduit en raison de la chute du cours qui a suivi l'annonce de cette action en justice. Cependant, sans être un succès, elle a pu être menée à bien et fort heureusement, ces aléas regrettables ne remettent aucunement en cause la solidité des activités du Groupe et ses perspectives pour les années à venir", explique Pierre Cesarini, Président-Directeur Général de Claranova.

Claranova indique que "quelques précisions doivent également être apportées en réponse aux allégations de MM. Dadoun et Assouline dans leur communiqué du 3 juillet 2023, qui ne constitue qu'une étape supplémentaire de l'apparente stratégie de harcèlement et de tentative de déstabilisation de la société menée par ceux-ci depuis maintenant de nombreux mois". Il est donc indiqué :

- MM. Dadoun et Assouline omettent de rappeler que l'engagement de souscription négocié par LIH a permis de réaliser une réduction de la dette de la Société de 15 ME permettant ainsi de rétablir les capitaux propres du Groupe d'un même montant sans coûts additionnels pour celle-ci, là où des engagements de garantie, notamment de prestataires de services d'investissements, auraient fait l'objet d'une rémunération du garant.

- Ces derniers ont également passé sous silence le fait que LIH n'a pas été choisie par la société pour garantir l'augmentation de capital, mais pour souscrire un engagement de souscription. L'engagement de LIH ne constituait pas une garantie de bonne fin et ne lui conférait en réalité aucune certitude de détenir à l'issue de l'opération une portion significative du capital, puisque les actionnaires avaient un droit de priorité irréductible dans le cadre de celle-ci, ce dont la communication financière de la société a constamment fait état.

- MM. Dadoun et Assouline indiquent que la direction de la société aurait procédé à une communication contradictoire. La direction de la société souhaite au contraire rappeler que l'opération a fait l'objet d'une information précise et détaillée dans le prospectus et les communiqués de presse relatifs à l'augmentation de capital, qu'elle veille à la précision et à la transparence de la communication financière et qu'elle tient à la constance du dialogue actionnarial qu'elle entretient avec ses actionnaires.

- L'administrateur indépendant démissionnaire évoqué par MM. Dadoun et Assouline a fait état de raisons personnelles ne lui permettant plus de consacrer le temps nécessaire à la société.

- Enfin, du fait de la suspension le 20 juin et du relancement le 30 juin de l'augmentation de capital, MM. Dadoun et Assouline ont bénéficié d'un délai largement étendu pour participer à celle-ci et démontrer ainsi leur soutien à Claranova et au financement de son développement dont ils soulignaient pourtant leur attachement dans leur communiqué du 3 juillet 2023. La direction s'étonne donc que ces derniers n'y aient aucunement participé, a fortiori au regard du prix de souscription réduit lors de l'augmentation de capital relancée.