Claranova : des comptes bien reçus

(Boursier.com) — Claranova grimpe de 5,4% à 3,83 euros ce lundi, alors que le groupe a réalisé sur l'exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires annuel de 474 ME et a réussi à maintenir son plus haut niveau d'activité dans un contexte économique inédit, combinant de nouvelles contraintes marketing pour les activités PlanetArt (modification des ciblages clients liée à l'évolution de l'iOS d'Apple) et pression sur les prix suite au conflit en Ukraine.

L'agilité et la diversification des activités de Claranova lui permettent cependant de bien résister et d'afficher sur le 4ème trimestre 2021-2022 un chiffre d'affaires de 102 ME en croissance de 4% par rapport à l'an passé. Ce dernier trimestre reflète les premiers effets des ajustements marketing opérés en interne pour améliorer le ciblage clients au sein de la division PlanetArt et la bonne orientation des activités d'édition de logiciels Avanquest et de gestion de l'Internet des objets myDevices qui progressent respectivement de +9% et 107% à taux de change réels par rapport au T4 2020-2021.

"Pas de grande surprise sur cette publication" commente Portzamparc qui précise que "malgré la faible valorisation, le retour à meilleure fortune du titre attendra le retour à la croissance organique chez PlanetArt... Notre TP est abaissé à 7 euros contre 7,5 euros précédemment" conclut l'analyste. Oddo BHF de son côté a ajusté la mire sur le dossier de 6,8 à 6 euros tout en restant à 'surperformer'.