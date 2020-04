Claranova constate une forte hausse de l'utilisation de ses applications FreePrints

Crédit photo © MyDevices

(Boursier.com) — Dans cette période de confinement, Claranova constate une forte hausse de l'utilisation de ses applications FreePrints, qui permettent d'imprimer des photos, des albums, des tiles ou des cartes personnalisées directement depuis un smartphone. Ce sont plus de 350.000 nouveaux utilisateurs qui auront téléchargé une application FreePrints pendant ce premier mois de confinement du 15 mars au 15 avril.

Le Groupe se réjouit de pouvoir accompagner les personnes confinées dans le monde en leur permettant de maintenir un lien virtuel fort avec leurs proches grâce à ces photos. Pour contribuer au maintien du lien social dans cette période difficile, Claranova déploie son initiative "I'm thinking of you". Pendant le confinement, la Société offre à tous les clients de FreePrints Cards la possibilité d'envoyer gratuitement à leurs proches une carte postale, personnalisable de leur choix, grâce à cette application. L'objectif est d'être en mesure d'offrir plus d'un million de cartes de réconfort dans les 30 prochains jours.

FreePrints Cards a été classé cette semaine dans le top 5 des applications le plus téléchargées sur les App Store du Royaume-Uni (juste derrière Zoom) et se positionne régulièrement dans les premières places de la catégorie des applications photos et vidéos (devant des applications comme YouTube, Snapchat ou Instagram).

Ces premiers chiffres positifs confirment la résilience de Claranova et sa capacité à résister dans cette période d'incertitude à travers ses modèles économiques essentiellement centrés sur de la vente B2C en ligne de solutions "freemium".