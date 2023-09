Claranova : Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 septembre

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Claranova s'est tenue sur première convocation le lundi 4 septembre 2023 à 15 heures, au Business Center Tour Egée, 9-11 Allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, sous la présidence de Monsieur Pierre Cesarini, Président-directeur général de Claranova.

Plus de mille actionnaires étaient présents ou représentés à cette Assemblée Générale Ordinaire. Avec un quorum de 42,60%, l'Assemblée Générale a approuvé, à une large majorité, l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'Administration (1 à 10).

La résolution A, dont l'inscription a été demandée par The Dadoun Family Trust représenté par M. Michael Dadoun, 6673279 Canada Inc. représentée par M. Michael Dadoun, 10422339 Canada Inc. représentée par M. Daniel Assouline, et non agrée par le Conseil d'Administration, a été soumise au vote et rejetée par l'Assemblée Générale.

Six nouvelles résolutions (B à J), ne figurant pas à l'ordre du jour ont été proposées en séance et soumises au vote. Ces résolutions concernaient des amendements aux résolutions 5, 6, 7, 8 et 9 tendant à la "suppression ou mise à zéro de tous les éléments variables, exceptionnels et de tous avantages de toute nature et que ne subsiste que la rémunération fixe" des dirigeants et des mandataires sociaux de la société (B, C, D, E et F), la révocation des membres du Conseil d'Administration Mme Viviane Chaine-Ribeiro (G) et M. Bloxberg (H), et la nomination de Mme Caroline Alle-Crocquevieille (I) et M. Cyrille Crocquevieille (J) en tant que nouveaux membres du Conseil d'Administration (J). Ces résolutions, non agrées par le Conseil d'Administration, ont été rejetées.

Enfin, les six points dont l'inscription a été demandée par The Dadoun Family Trust, 6673279 Canada Inc. et 10422339 Canada Inc. et qui ne donnaient pas lieu à un vote, ont été abordés en complément des échanges tenus en séance avec les participants et des réponses apportées par écrit aux questions reçues en amont de l'Assemblée Générale.

Nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants

Au cours de cette Assemblée Générale, les actionnaires ont notamment approuvé la nomination de Madame Gabrielle Gauthey et Monsieur Craig Forman, en tant qu'administrateurs indépendants. Ainsi, le nouveau Conseil d'Administration de Claranova est désormais composé de huit administrateurs (quatre femmes et quatre hommes) dont six indépendants.

Claranova remercie tous les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale qui ont permis de nourrir et d'enrichir les débats. Le Groupe souhaite également la bienvenue à Mme Gabrielle Gauthey et M. Craig Forman qui viennent enrichir le Conseil d'Administration de nouvelles expertises et accompagneront avec pertinence la stratégie et les développements de Claranova.

Agenda financier :

11 octobre 2023 : Résultats annuels 2022-2023

29 novembre 2023 : Assemblée Générale Mixte.