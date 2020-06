Claranova : cinq sociétés pionnières de l'IoT s'associent contre le Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — myDevices, pôle IoT de Claranova, Everynet, Redexia, Semtech et Abeeway, mettent leur expertise technologique en commun pour déployer gratuitement dans les hôpitaux espagnols une solution clé en main sécurisée basée sur LoRaWAN. Ces technologies équipent déjà gratuitement 750 chambres dans les hôpitaux de Bellvitge, San Pau, Parc Tauli, Germans Trias i Pujol et Del Mar à Barcelone. Cette solution fiable et autonome permet au personnel soignant de travailler avec plus de réactivité et de sécurité, libérant ainsi du temps pour se concentrer pleinement sur les tâches essentielles. Le consortium continue de déployer ces solutions dans d'autres hôpitaux et travaille par ailleurs à étendre ces technologies sur d'autres applications clés pour combattre le virus.

"La fulgurante propagation du Covid-19 a contraint les établissements de santé à faire face à un afflux considérable de patients et à s'adapter extrêmement rapidement à des conditions très difficiles. En association avec ses prestigieux partenaires, Claranova est fière de contribuer à combattre cette pandémie aux côtés des personnels soignants. Les boutons d'appel permettent de faciliter le travail du personnel hospitalier et d'améliorer la sécurité", explique Pierre Cesarini, CEO de Claranova.