Claranova : chute après les annonces

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Claranova plonge de plus de 7% à 5,2 euros à l'ouverture du marché parisien. Le groupe a indiqué hier soir anticiper un recul de l'ordre de 5% de son chiffre d'affaires consolidé sur le 1er trimestre 2021-2022. Les activités Logiciels et IoT seront en croissance mais comme au dernier trimestre, PlanetArt sera en retrait. A ce stade, Claranova ne prévoit pas que la rentabilité de ses activités puisse être affectée de manière importante par cette évolution du chiffre d'affaires. Pour 2023, le Groupe a maintenu ses objectifs d'un chiffre d'affaires de 700 ME et d'une profitabilité opérationnelle de plus de 10%, à travers un mix de croissance organique et de croissance externe.

Portzamparc n'est pas surpris par cette annonce, la société avait déjà annoncé lors de la publication de ses revenus annuels que les tendances du T4 se prolongeaient. Sur la base d'un scénario plus prudent que la guidance pour juin 2023, la valorisation est attractive à 10,3xPE et 5,5xEBIT, souligne la maison de bourse, à l''achat' sur la valeur.

Pour Oddo BHF, cette annonce ne constitue évidemment pas une bonne nouvelle et brouille quelque peu la visibilité sur les prochains mois au niveau de PlanetArt (80% de l'activité du groupe), qui doit faire face et s'adapter à une nouvelle donne et un environnement plus complexe à court-terme. Les prochains rendez-vous seront l'occasion d'y voir plus clair et d'appréhender le trade-off croissance/rentabilité habituel de la société. En attendant, le broker maintient son opinion 'surperformance', supportée par un profil plus résilient que les pairs sur PlanetArt, une valorisation toujours attractive et des options de revalorisation tangibles (stabilisation du capital avec l'entrée d'actionnaires de référence, rachat des minoritaires sur Avanquest, potentiel spin-off...), et des perspectives intactes et reconfirmée. L'objectif est ajusté de 10 à 9 euros.