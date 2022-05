Claranova : ça secoue !

(Boursier.com) — Claranova recule de 5%, de retour sur les 2,80 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 91 millions d'euros sur le 3e trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022 (janvier - mars 2022), soit une contraction de -5% par rapport à la même période de l'exercice précédent (-14% en organique). Cette évolution reflète des contraintes toujours fortes sur les investissements marketing des activités PlanetArt au sein de l'écosystème iOS d'Apple, ainsi qu'un effet de base exigeant sur le 3e trimestre, avec 45% de croissance réalisée par la division sur le même trimestre de l'exercice précédent. La décroissance des activités PlanetArt reste en partie contrebalancée par la bonne dynamique des activités d'édition de logiciels Avanquest et de gestion de l'Internet des objets myDevices, en croissances respectives de 13% et 45% à taux de change réels.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi ainsi à 371 ME, en recul de -1% à taux réels et de -8% en organique.

"Comme sur le premier semestre, Claranova maintient un chiffre d'affaires stable sur les 9 premiers mois d'activité 2021-2022 à 371 ME, soit une baisse limitée de -1% dans un contexte d'investissement marketing contraint par la transformation des canaux d'acquisition clients post déploiement de la fonctionnalité d'App Tracking Transparency d'Apple... Les difficultés rencontrées par notre partenaire Facebook depuis l'introduction de cette nouvelle fonctionnalité continuent de peser sur la dynamique de croissance de certaines des activités de la division PlanetArt, principale contributrice au chiffre d'affaires du Groupe. Les ajustements sur la stratégie marketing réalisés en interne commencent néanmoins à porter leurs fruits, mais cette amélioration progressive reste en partie masquée par une base exigeante sur ce 3e trimestre, après 45% de croissance réalisée par la division sur la même période de l'exercice précédent", explique Pierre Cesarini, PDG de Claranova, qui conclut : "Dans ce contexte contraint, nous restons néanmoins confiants dans les perspectives et le potentiel de chacune de nos activités. Le retour de la croissance annoncé à l'occasion de la publication du 1er semestre devrait intervenir d'ici la fin d'exercice".

Démission de Jean-Yves Quentel

Jean-Yves Quentel a présenté au Président Directeur Général sa démission de ses rôles de Directeur Général Délégué et de membre du Conseil d'Administration, fonctions qu'il occupait respectivement depuis sa nomination en août 2020 et la ratification de sa cooptation par l'Assemblée Générale du 1er décembre 2021. Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a coupé son objectif de cours de 8,6 à 5,6 euros, tout en restant à l'achat. Bryan Garnier de son côté a ramené sa cible de 10,5 à 9,5 euros ('achat'). Pour Portzamparc, cette publication est marquée par les difficultés de PlanetArt : "Le management table sur un retour à la croissance organique au T4... Nous revoyons en baisse nos attentes 2022 (CA 476 ME vs 486 ME précédemment, ROC 34 ME vs 35 ME précédemment) et notre TP de 9,1 à 7,5 euros" a conclu l'analyste.