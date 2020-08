Claranova bondit, publication saluée

Claranova bondit, publication saluée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Claranova bondit de 6,4% à 6,26 euros ce matin dans un volume particulièrement fourni. Le groupe poursuit sa trajectoire de forte croissance et clôture son exercice 2019-2020 (juillet 2019 - juin 2020) sur un chiffre d'affaires consolidé de 409 ME, en hausse de 56% par rapport à l'exercice précédent, dont 20% de croissance organique ! Dans un environnement économique et sanitaire perturbé par la pandémie, Claranova réalise, au cours du seul quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020, un chiffre d'affaires de 101 ME, en hausse de 52%, dont 34% de croissance organique. Porté par les applications FreePrints de PlanetArt et la vente de logiciels propriétaires en ligne (PDF et Photo) d'Avanquest, ce dernier trimestre démontre la résilience des activités et la complémentarité des modèles d'affaires du groupe. Claranova connaît ainsi son 14ème trimestre de croissance consécutif.

Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova, déclare : "Cet exercice 2019-2020 consacre, dans un environnement difficile, notre stratégie de croissance et la solidité du groupe. Ces douze derniers mois ont présenté leur part de défis opérationnels et financiers : intégration de Personal Creations, transition du modèle d'affaires de nos activités logiciels, montée en charge commerciale de nos solutions IoT..., que nos équipes ont su relever avec talent. Cette année fut bien sûr marquée par une situation sanitaire tout à fait inédite, mais la dimension digitale de nos activités, nos modèles d'affaires Freemium et B2C9 nous ont permis d'aborder sereinement cette période et d'intégrer le cercle restreint des sociétés capables de maintenir une trajectoire de forte croissance pendant cette pandémie".