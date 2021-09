Claranova avertit sur le chiffre d'affaires du 1er semestre mais confirme ses ambitions de croissance

(Boursier.com) — Claranova annonce ce jour que les premières semaines d'activité de l'exercice 2021-2022 (1er juillet 2021 - 30 juin 2022) font apparaître un chiffre d'affaires de la division PlanetArt en baisse par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le Groupe anticipe un recul de l'ordre de -5% de son chiffre d'affaires consolidé sur le 1er trimestre 2021-2022 (1er juillet 2021 - 30 septembre 2021).

Après 23 trimestres consécutifs de très forte croissance, PlanetArt connaît pour la première fois depuis son lancement en 2014 un ralentissement de ses activités. Celui-ci résulte de deux facteurs conjoncturels et exceptionnels affectant l'ensemble des acteurs du e-commerce au niveau mondial : d'une part, le fléchissement généralisé du trafic Internet consécutif à la levée progressive des mesures de confinement et d'autre part, le déploiement de la nouvelle version iOS 14 d'Apple et sa fonctionnalité App Tracking Transparency qui restreint la personnalisation des campagnes marketing et freine l'acquisition de nouveaux clients.

PlanetArt peut néanmoins capitaliser sur la diversification géographique de ses activités, son modèle 'fabless' (externalisation de la production auprès de partenaires tiers) et la multiplicité de ses canaux de ventes (web et mobile) pour limiter l'effet de ces évènements conjoncturels sur sa croissance. Sur la période, PlanetArt continue de surperformer le secteur en termes de chiffre d'affaires en comparaison de ses principaux concurrents publics. Le Groupe travaille également étroitement avec ses partenaires (Facebook et autres canaux marketing mobile) afin d'adapter les modèles promotionnels aux nouvelles conditions du marché.

Claranova prévoit un retour à la croissance de ces activités dès le 2e trimestre de l'exercice 2021-2022 (1er octobre - 31 décembre 2021).

A ce jour, les autres divisions du Groupe (Avanquest et myDevices) ne sont pas affectées par cette conjoncture.

Pierre Cesarini, Président Directeur Général de Claranova, indique : "Le début d'exercice 2021-2022 a été marqué par une baisse généralisée du trafic en ligne après une forte progression durant les périodes successives de confinement. Ce fléchissement ponctuel de la consommation en ligne, combiné aux nouvelles fonctionnalités de suivi publicitaire de la version iOS 14 d'Apple, devrait modérer la performance de PlanetArt sur le trimestre, sans toutefois remettre en question la pertinence et le potentiel de cette division. Notre approche diversifiée du secteur technologique, tant sectorielle que géographique, et la spécificité de nos modèles économiques nous permettent de limiter l'impact temporaire du déconfinement sur le développement de nos divisions. L'évolution du chiffre d'affaires attendue sur le 1er trimestre 2021-2022 reste ainsi mieux orientée comparativement à celle des principaux acteurs du marché".

Maintien des objectifs

A ce stade, Claranova ne prévoit pas que la rentabilité de ses activités puisse être affectée de manière importante par cette évolution du chiffre d'affaires.

Pour 2023, le Groupe maintient ses objectifs d'un chiffre d'affaires de 700 ME et d'une profitabilité opérationnelle de plus de 10%, à travers un mix de croissance organique et de croissance externe.

"Nous restons confiants dans la capacité du Groupe à renouer rapidement avec une croissance forte. Une fois l'effet déconfinement estompé, nos activités technologiques et principalement B2C pourront pleinement profiter de la digitalisation des modes de consommation accélérée par cette pandémie", commente Pierre Cesarini.