Claranova : Avanquest veut concurrencer Adobe avec SignPDF

(Boursier.com) — Avanquest , la division d'édition de logiciels de Claranova, investit dans le développement d'une offre de signature électronique stand-alone simple et multiplateforme à destination des indépendants et des petites et moyennes entreprises avec le lancement de la solution SignPDF. Cette nouvelle solution de signature électronique est le résultat de 5 années de développement engagé par les équipes R&D d'Avanquest.

Avec le lancement de SignPDF, Avanquest confirme son intention de s'établir comme le premier concurrent d'Adobe sur les solutions logiciels PDF - segment en forte croissance pour la division avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 35% sur ces 12 derniers mois.

La division lancera cette nouvelle solution de signature électronique en stand-alone afin de concurrencer des acteurs comme DocuSign, HelloSign et Yousign avec une offre d'outils PDF parmi les plus complètes du marché. Le lancement commercial de la solution SignPDF est prévu dès le mois de juillet sur le marché américain et en septembre sur le marché européen.