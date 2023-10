Claranova : Avanquest finalise la cession de ses activités non stratégiques en Europe

(Boursier.com) — Avanquest , la filiale d'édition de logiciels du groupe Claranova, finalise la cession de ses activités non stratégiques en Europe dans les domaines de la distribution de papier et des logiciels d'architecture (commercialisés principalement sous la marque Architect 3D).

Cette étape marque une transition importante pour la division, qui concentre désormais tous ses efforts sur ses solutions SaaS à forte valeur ajoutée.

La distribution de papier, commercialisée sous la marque Micro Application, a été cédée à une société nouvellement créée par deux anciens employés. Ils reprendront tous les actifs liés à cette activité. De même, l'activité de logiciels dédiée au "HomeDesign" a été vendue à la société Encore Software LLC, un partenaire de longue date d'Avanquest spécialisé dans l'édition de logiciels pour le grand public.

Cette opération s'inscrit dans la continuité de la transformation d'Avanquest en tant qu'éditeur SaaS autour de ses marques propriétaires dans le PDF avec SODA PDF, la Sécurité avec les solutions Adaware et la Photo sous la marque InPixio.

Avanquest investit activement dans le développement technologique de ses solutions propriétaires avec de nombreuses innovations, notamment en Intelligence Artificielle (IA). Elle travaille également au déploiement de toutes ses solutions aussi bien en ligne que sur les plateformes PC/Desktop et mobile. Forte de sa présence marquée dans le secteur BtoC (Business to consumer), Avanquest souhaite également adresser le marché porteur du BtoB (Business to Business) en intégrant de nouvelles fonctionnalités à ses solutions.

Dès à présent, Avanquest enregistre une croissance significative de ses revenus dans ses trois secteurs clés, avec une augmentation de plus de 23% depuis le début de l'année calendaire par rapport à la même période l'an passé. Cette dynamique positive s'accompagne d'une amélioration significative des marges, renforcée par la récente cession des activités non stratégiques. Avanquest bénéficient ainsi d'atouts solides et de perspectives de croissance prometteuses pour les années à venir.