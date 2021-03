Claranova : Avanquest finalise l'acquisition des activités de gestion documentaire PDFescape

(Boursier.com) — Avanquest , le pôle d'édition de logiciels de Claranova, a finalisé l'acquisition des activités de gestion documentaire PDFescape auprès de la société américaine CTdeveloping, LLC. Cette nouvelle acquisition vient renforcer les solutions PDF d'Avanquest et s'intègre dans la stratégie de build-up ciblé engagée par Claranova pour faire d'Avanquest et sa marque Soda PDF un leader sur le marché des logiciels PDF.

Le montant et les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.



Depuis sa création en 2007, PDFescape s'efforce d'offrir les meilleurs outils de gestion PDF à travers des logiciels puissants et intuitifs qui facilitent au quotidien la vie digitale de ses utilisateurs. PDFescape intègre ainsi depuis 2016 la technologie Soda PDF dans la version desktop de son logiciel qu'il propose à plus d'un million de visiteurs qui se rendent chaque mois sur son site (pdfescape.com). Cette forte capacité de génération de trafic en ligne permet à PDFescape d'être régulièrement classé dans les premières positions des moteurs de recherche sur les mots clés les plus recherchés par les utilisateurs de solutions PDF. L'intégration de PDFescape aux côtés de la marque Soda PDF renforce ainsi la visibilité de l'offre d'Avanquest en proposant à toujours plus d'utilisateurs les meilleurs outils pour créer, éditer, convertir, fusionner, fractionner, signer ou encore protéger des fichiers PDF en toute simplicité.