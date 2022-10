Claranova : Avanquest acquiert Scanner App LLC

(Boursier.com) — Avanquest , la division logiciels SaaS (Software as a service) de Claranova, acquiert les actifs de Scanner App LLC, société américaine spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Cette opération démontre la volonté d'Avanquest de développer, en complément de ses logiciels de bureau actuels (Desktop), une importante offre mobile sur ses segments en croissance que sont le PDF, la Sécurité et la Photo.

Ce rachat comprend des applications mobiles sur abonnement et va renforcer notamment l'activité PDF d'Avanquest avec des solutions mobiles natives pour scanner, remplir, modifier et signer des PDF; convertir des JPG en PDF ou encore partager des scans de n'importe quel endroit. Ces applications sont vendues sur l'Apple store (IOS) et déclinées en 10 langues dans 40 pays.

Cette acquisition stratégique pour Avanquest offre de multiples synergies avec sa famille de produits dans le PDF et va lui permettre d'accélérer sa croissance en fournissant des solutions PDF natives à ses utilisateurs mobiles tout en renforçant la part de ses revenus récurrents.Avec plus de 2 millions d'utilisateurs mobiles uniques par mois qui visitent ses sites PDF, Avanquest sera en excellente position pour leur proposer des offres ciblées hautement qualitatives à travers ces applications mobiles.

Par cette acquisition, Avanquest réaffirme sa stratégie dans le secteur du mobile et souhaite devenir la plus importante, la plus complète et la meilleure alternative aux solutions Adobe PDF.

L'acquisition de Scanner App LLC, qui est dès aujourd'hui rentable, a été intégralement financée par les fonds propres de la société.