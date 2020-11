Claranova : au top 20 du classement FrenchWeb 500

(Boursier.com) — Claranova entre pour la première fois au classement FrenchWeb 500 et se place directement en 18e position. Avec un chiffre d'affaires annuel de 409 ME en hausse de 56%, dont 20% de croissance organique sur l'exercice 2019-2020, et plus de 90% du CA réalisé hors hexagone, Claranova témoigne de la vitalité des entreprises Tech françaises et de leur réussite à l'international.