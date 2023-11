Claranova : Assemblée générale en vue

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de Claranova se tiendra le 29 novembre à 15h, au Business Center Tour Egée de Courbevoie.

L'avis de convocation comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce 13 novembre, et est disponible sur le site internet de la société. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans l'avis de convocation.

L'ordre du jour et les projets de résolutions publiés dans l'avis préalable de réunion paru le 25 octobre sont modifiés et complétés afin de refléter certains ajustements décidés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 7 novembre ainsi que l'ajout ou la modification de certaines résolutions à la suite de demandes d'inscriptions de résolutions par certains actionnaires. Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site internet de la société à la rubrique Investisseurs/ Assemblées Générales.

Du nouveau au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a décidé de proposer la nomination de Marc Goldberg en tant qu'administrateur. Le Conseil d'administration a également agréé la proposition de nomination de Mme Michele Anderson en qualité d'administratrice indépendante formulée par la société Lafayette Investments Holdings. Mme Anderson apportera au Conseil son expérience et ses compétences notamment concernant les activités du Groupe au Canada et aux Etats-Unis. Par ailleurs, sa nomination permettra de renforcer la proportion d'administrateurs indépendants et également la parité au sein du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a aussi décidé de ne pas agréer les projets de résolutions inscrits à la demande de The Dadoun Family Trust, et de la société 6673279 Canada Inc. représentés par M. Michael Dadoun, ainsi que la société 10422339 Canada Inc, représentée par M. Daniel Assouline et relatifs à la nomination de M. Michael Dadoun, M. Cyrille Crocquevieille et M. Arnaud Marion en qualité d'administrateurs de la société et de M. Daniel Assouline en qualité de censeur du Conseil d'administration de la Société.

Les actionnaires sont encouragés à voter par correspondance par voie postale ou par Internet, grâce à la plateforme de vote sécurisée, Votaccess.