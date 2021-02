Claranova : annonce saluée

(Boursier.com) — Avanquest , le pôle d'édition de logiciels de Claranova, a annoncé hier soir s'associer à Dropbox, le spécialiste du stockage de l'hébergement de fichiers dans le cloud, pour proposer sa solution de gestion documentaire Soda PDF dans la nouvelle plateforme d'applications Dropbox App Center. Avec plus de 600 millions d'utilisateurs à travers 180 pays, Dropbox est l'un des leaders du stockage de fichiers et des outils de productivité dans le cloud...

"Ce partenariat va augmenter la visibilité de Soda PDF et son nombre de clients potentiels... Il rejoint sur cette plateforme d'autres logiciels d'édition de documents comme Adobe Acrobat DC, Nitro, airSlate, Smallpdf" commente Portzamparc qui reste favorable au dossier Claranova en visant un cours de 10,1 euros. Le titre monte de 2% ce mercredi à 6,71 euros en Bourse de Paris.

A travers ses solutions de stockage et d'hébergement de fichiers en ligne, Dropbox conçoit des outils collaboratifs permettant de travailler de façon plus intelligente et d'offrir à ses utilisateurs la liberté d'utiliser leurs outils préférés. Pour faciliter l'intégration de ces outils, Dropbox a lancé récemment le 'Dropbox App Center', une plateforme centralisée qui permet à ses utilisateurs de découvrir et d'intégrer automatiquement les logiciels des meilleurs partenaires sélectionnés par Dropbox. Les applications disponibles dans la Dropbox App Center offrent aux utilisateurs la possibilité de travailler de manière plus fluide, avec les outils de leur choix.

Avec l'intégration de Soda PDF et son outil Soda PDF Editor, les utilisateurs peuvent désormais éditer, créer, modifier, convertir, fusionner, fractionner, signer et protéger des fichiers PDF en toute simplicité directement depuis Dropbox. L'application s'intègre automatiquement, sans paramétrage complexe, afin d'offrir un maximum de fluidité à ses utilisateurs.

Ce partenariat marque une étape importante pour Soda PDF qui met ainsi sa technologie de gestion documentaire à disposition des centaines de millions d'utilisateurs Dropbox pour renforcer et faciliter le travail collaboratif à travers le monde. Avec ce nouveau partenariat, Dropbox répond également à son objectif de faire disparaître les silos qui peuvent émerger lors de projets collaboratifs en offrant à ses utilisateurs des méthodes de travail toujours plus flexibles...