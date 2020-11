Claranova : AG en vue

(Boursier.com) — Le groupe Claranova informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la société le mardi 1er décembre 2020 à 15 heures.

En raison de la crise sanitaire et compte tenu des mesures administratives actuellement en vigueur interdisant les rassemblements de personnes, cette Assemblée Générale pourra se tenir exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement, sous réserve de confirmation de la prorogation des mesures règlementaires actuellement en vigueur par les autorités gouvernementales conformément aux dispositions de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020, ou de la mise en oeuvre de mesures d'effet similaire.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2020 sur le site de la Société www.claranova.com, qui sera mis à jour en fonction de l'évolution des mesures gouvernementales en vigueur.