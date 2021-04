Claranova : accélère après les comptes

Claranova : accélère après les comptes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Claranova grimpe de 8,5% ce jeudi, à 7,60 euros, alors que sur le premier semestre 2021/2021, le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 278 ME, en hausse de 25% à taux de change constants et à +17% en organique. Le ROC normalisé est en forte progression de 107% à 23 ME, ce qui correspond à 8,3% du chiffre d'affaires.

Le résultat net ressort ainsi multiplié par 7 à 11 ME.

La société fait état au passage d'une trésorerie record de 118 ME, soutenue par une forte génération de trésorerie opérationnelle de 40 ME. La trésorerie nette était positive de 47 ME à fin décembre 2020.

Portzamparc parle de "très bons résultats semestriels, sur chacune des divisions, dans un semestre atypique... La croissance sera à surveiller dans les prochains trimestres, entre effets positifs du 'cross selling' photos/objets et les conséquences des moindres dépenses marketing"..."Nos prévisions annuelles sont légèrement relevées (ROC normalisé 30 ME contre 28 ME précédemment) et notre objectif passe de 10,3 à 10,8 euros" conclut l'analyste.