Claranova accélère après l'annonce de ses résultats

(Boursier.com) — Claranova grimpe de 7,5% à 2,04 euros ce jeudi, alors que le groupe a clôturé son 1er semestre 2022-2023 (juillet 2022 à décembre 2022) sur un chiffre d'affaires de 315 ME, en hausse de 12% à taux de change réels. Cette progression est portée par l'ensemble des activités qui affichent toutes une croissance à deux chiffres. Comme annoncé, les investissements marketing réalisés au cours de la période des fêtes de fin d'année pour accompagner la croissance du 2nd semestre et l'augmentation des coûts de revient, pèsent temporairement sur les résultats du semestre. Le ROC normalisé reste cependant d'un bon niveau et s'établit à 17 ME au 31 décembre 2022 contre 22 ME l'an passé. Le Résultat net s'est inscrit à -4,55 ME après un résultat financier de -12 ME.

Par ailleurs, la situation financière du Groupe demeure solide avec une trésorerie disponible de 121 ME soutenue par une capacité d'autofinancement très robuste de 15 ME et des flux d'exploitation, de très bon niveau à 48 ME suite à la période des fêtes. L'endettement financier s'élève à 186 ME, consécutivement à l'emprunt réalisé pour l'acquisition de pdfforge, ce qui porte l'endettement net (hors IFRS16) à 65 ME fin décembre 2022.

Sur la 2nde partie de l'exercice, le groupe va pleinement bénéficier des investissements marketing réalisés qui engendreront dès les prochains mois une croissance de l'activité et une nette amélioration des marges.

Confiant dans ses capacités à renouer avec une marge normative, Claranova anticipe sur l'exercice 2022-2023 une croissance de 10% de son chiffre d'affaires et un ROC normalisé en progression de 25 à 30%.

Dans ce contexte, le groupe a confirmé son objectif de 700 ME de revenus et 10% de profitabilité opérationnelle pour l'exercice 2023-2024, qui sera porté par sa capacité à financer des acquisitions déjà identifiées et en cours de négociations.

Situation financière, conditions d'emprunt et structure de financement

La situation financière de Claranova reste saine avec une trésorerie disponible non nantie de 121,2 millions d'euros et un endettement financier (hors impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location) de 186 millions d'euros contre respectivement 100,3 millions d'euros et 171,5 millions d'euros à fin juin 2022.

La hausse de l'endettement financier du Groupe intègre principalement la prise en compte d'un nouveau financement bancaire de 20 millions d'euros contracté par Claranova SE pour soutenir l'acquisition de pdfforge.

L'endettement net du groupe ressort ainsi à 64,8 millions d'euros à fin décembre 2022 contre un endettement net de 71,2 millions d'euros au 30 juin 2022.

Portzamparc parle d'une "publication encourageante et de perspectives rassurantes qui devraient être saluées par le marché"..."La baisse des coûts d'acquisitions clients chez PlanetArt compense les effets de l'inflation sur les opex (+2 ME de coûts logistiques, +2 ME de matières premières notamment papier, +3 ME de salaires) et va soutenir la rentabilité au S2. Les investissements marketing réalisés en fin de S1 chez Avanquest et PlanetArt vont tirer la croissance et les marges sur le S2 et au-delà", commente l'analyste qui vise un cours de 5,66 euros en restant acheteur sur le dossier.