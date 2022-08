(Boursier.com) — Claranova a réalisé sur l'exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires annuel de 474 ME et a réussi à maintenir son plus haut niveau d'activité dans un contexte économique inédit, combinant de nouvelles contraintes marketing pour les activités PlanetArt (modification des ciblages clients liée à l'évolution de l'iOS d'Apple) et pression sur les prix suite au conflit en Ukraine.

L'agilité et la diversification des activités de Claranova lui permettent cependant de bien résister et d'afficher sur le 4ème trimestre 2021-2022 un chiffre d'affaires de 102 ME en croissance de 4% par rapport à l'an passé. Ce dernier trimestre reflète les premiers effets des ajustements marketing opérés en interne pour améliorer le ciblage clients au sein de la division PlanetArt et la bonne orientation des activités d'édition de logiciels Avanquest et de gestion de l'Internet des objets myDevices qui progressent respectivement de +9% et 107% à taux de change réels par rapport au T4 2020-2021.

PlanetArt : premiers effets positifs de la nouvelle stratégie marketing

Portée par les premiers effets de la nouvelle stratégie marketing afin d'optimiser les ciblages clients, PlanetArt réalise sur le 4ème trimestre un chiffre d'affaires de 76 ME en croissance de +1% à taux de change réels. Cette bonne orientation de l'activité porte le chiffre d'affaires annuel de la division à 366 ME, en retrait de 4% à taux réels par rapport à un exercice 2020-2021 qui avait été particulièrement dynamique.

Les contraintes marketing observées depuis le déploiement de la fonctionnalité d'App Tracking Transparency (ATT) d'Apple continuent de peser sur les coûts d'acquisition clients, mais toutes les équipes de PlanetArt restent focalisées pour reconstruire des canaux d'acquisition clients efficaces afin de renouer avec sa trajectoire de croissance.

En effet, le potentiel du marché adressé par la division est toujours aussi important avec une capacité de croissance inchangée. De plus, la différentiation de PlanetArt vis-à-vis de ses concurrents - gammes de produits, modèle économique ou présence géographique - reste forte et lui a permis de continuer à prendre des parts de marchés au cours de cette année difficile.

Confiante dans ses perspectives de développement, PlanetArt a fait le choix sur ces 12 derniers mois de continuer à investir pour renforcer ses équipes et son infrastructure en faisant le pari de sortir encore plus fort de cette période de transition et de pouvoir renouer au plus vite avec une trajectoire de forte croissance.

Avanquest : chiffre d'affaires annuel de plus de 100 ME (+ 18%)

Dans la lignée des trimestres précédents, la division d'édition de logiciels du Groupe réalise un chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 25 ME, contre 23 ME sur le même trimestre de l'exercice précédent, et enregistre une croissance de 9% à taux de change réels (2% à taux constants). La division totalise ainsi 102 ME sur l'exercice 2021-2022 et progresse de 18% à taux réels (12% à taux de change constants).

Les logiciels propriétaires SaaS d'Avanquest dans le domaine de la sécurité et du PDF ont connu de leur côté, une plus forte croissance :

-Dans la sécurité (sous la marque Adaware), la croissance a été de 24% à taux de change réels (43 ME sur l'exercice 2021-2022 contre 34 ME l'an passé) ;

-Pour le PDF (sous la marque Soda PDF), la progression a été de 26% à taux réels avec un chiffre de 27 ME contre 21 ME sur l'exercice précédent) ;

-La photo (sous la marque InPixio) a eu une croissance identique à l'ensemble d'Avanquest de 18% à 8,2 ME (contre 7 ME en 2021-2022).

Cette forte croissance des logiciels propriétaires a été soutenue grâce à l'introduction de nouveaux produits sur cette année fiscale 2021-2022 notamment SodaPDF 14, InPixio 12 et Adaware VPN. Par ailleurs, l'intégration de la société PDF forge acquise le 1er juillet 2022, contribuera dès le prochain exercice à l'amélioration des revenus de la division.

myDevices : 5 ME de chiffre d'affaires annuel (+36%)

La division IoT du Groupe affiche sur le 4ème trimestre un chiffre d'affaires de 2 ME en croissance de 107% à taux de change réels (88% à taux constants). Sur l'exercice, myDevices réalise 5 ME de chiffre d'affaires, soit une croissance de 36% à taux de change réels (29% à taux constants).

Cette hausse s'accompagne d'une croissance des revenus annuels récurrents, avec un ARR de 2,4 ME à fin juin 2022, en croissance de 75% par rapport à juin 2021 à taux de change réels.

Le nombre de partenaires distribuant la technologie myDevices auprès de leurs clients a augmenté sur la même période de 82 à 178 distributeurs, soit une croissance de 85% sur l'année.

Agenda financier : rendez-vous le 12 octobre 2022 avec les Résultats annuels 2021-2022.