Claranova a levé 18,5 ME

(Boursier.com) — Claranova a effectué de son augmentation de capital lancée le 3 juillet. Celle-ci est effectuée par voie d'offre au public avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants, et d'une offre globale (Offre), pour un montant total (y compris la prime d'émission) de 18,51 ME, dont 15 ME par compensation de créance.

La société utilisera le produit net de l'émission perçu en espèces, soit 2,31 ME, en conjonction avec sa trésorerie disponible, pour financer les échéances de remboursement des dettes de la société dans les mois suivants et pour renforcer sa trésorerie.

L'augmentation de capital, d'un montant total de 18,51 ME, prime d'émission incluse, donnera lieu à l'émission de 11.216.840 actions nouvelles, soit 24,39 % du capital social de la société. La clause d'extension de l'offre n'a pas été exercée.

Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre du délai de priorité, de l'Offre au Public et du Placement Global était de 1,65 euro par action.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sont prévus le 17 juillet 2023. Les actions nouvelles seront cotées sur la même ligne que les actions ordinaires existantes de la Société, donneront droit à un dividende et seront immédiatement fongibles avec les actions existantes de la société.

Pierre Cesarini, Président Directeur Général de Claranova, indqiue : "Nous sommes satisfaits que l'opération ait pu être menée à son terme, en dépit des aléas que nous avons subis. Nous allons pouvoir aller de l'avant et reconstituer en bonne partie nos fonds propres sur le nouvel exercice qui a débuté le 1er juillet. Les perspectives du Groupe pour les années à venir demeurent solides et nous allons nous concentrer sur le développement de nos activités. Nous remercions tous les actionnaires individuels et les investisseurs institutionnels qui ont participé à cette opération."