Claranova : 68% de croissance au 1er semestre

Claranova : 68% de croissance au 1er semestre









(Boursier.com) — Claranova confirme sa forte croissance sur le 1er semestre de l'exercice 2019-2020 (juillet-décembre 2019) avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 68% à 234,3 millions d'euros, dont 63,9 millions d'euros liés aux activités de cadeaux personnalisés Personal Creations acquises en août 2019. À périmètre constant, la croissance du chiffre d'affaires reste soutenue à +22% sur le premier semestre et +19% à taux de change constant.

Les activités du pôle Mobile, regroupant les applications et sites web de ventes de produits photos et de cadeaux personnalisés, ont presque doublé de taille par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 186,2 millions d'euros sur le 1er semestre 2019-2020, soit une hausse de 90% à périodes comparables. Hors activités acquises, le chiffre d'affaires du pôle Mobile atteint 122,3 millions d'euros, soit une croissance de 25% sur le semestre.

La forte croissance du pôle Mobile témoigne également de la réussite de l'intégration de Personal Creations. Cette nouvelle activité de commercialisation de cadeaux personnalisés a dépassé les attentes et réalisé 63,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement cinq mois.

La situation financière du groupe "reste très solide avec une capacité de financement intacte lui permettant de poursuivre ses développements", commente Claranova.

Pierre Cesarini, CEO, ajoute : "Avec un chiffre d'affaires record sur notre premier semestre, Claranova s'affirme encore un peu plus comme un groupe technologique français de tout premier plan, capable d'atteindre une taille critique de plus de 230 millions d'euros sur six mois, de conserver à la fois une très forte croissance au niveau mondial tout en étant profitable et ceci en moins de cinq ans. Nous avons pu très rapidement intégrer Personal Creations qui a fortement contribué à notre croissance sur ce dernier semestre, nous sommes en train de transformer le modèle économique de notre pôle Internet pour le rendre plus récurrent et profitable et nous commençons à voir la montée en charge commerciale de notre pôle IoT, tous ces points devant nous permettre de continuer à soutenir notre croissance profitable dans l'avenir".