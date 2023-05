Claranova : 405 ME de chiffre d'affaires sur 9 mois

(Boursier.com) — Claranova réalise sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023, un chiffre d'affaires de 405 millions d'euros, en amélioration de 9% à taux réels par rapport à l'an passé et de 2% à périmètre et taux constants. Sur la période, toutes les activités du Groupe sont en progression à taux de change réels ainsi qu'en organique.

"Sur les 9 premiers mois de l'exercice, Claranova réalise un chiffre d'affaires de 405 ME en croissance de 9%. La diversité de notre portefeuille d'activités nous permet d'équilibrer notre chiffre d'affaires sur le 3e trimestre en dépit d'une moindre performance de PlanetArt liée à la priorité donnée à la rentabilité et à un taux de change moins favorable. Les activités d'Avanquest et myDevices affichent pour leur part des progressions à deux chiffres qui nous permettent de confirmer notre ambition de réaliser sur l'exercice un chiffre d'affaires en croissance de 10% et un ROC normalisé en amélioration entre 25% et 30%", explique Pierre Cesarini, PDG de Claranova.