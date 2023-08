Claranova : +25% après les annonces !

(Boursier.com) — Claranova grimpe de plus de 25% à 1,76 euro ce jeudi, alors que le groupe a réalisé sur l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires record et dépasse pour la première fois la barre des 500 ME pour atteindre les 507 ME, soit une progression de 7% par rapport à l'an passé. Toutes les filiales progressent et contribuent à l'atteinte de ce chiffre d'affaires...

L'appréciation du dollar sur le second semestre de l'année aura toutefois impacté cette croissance. La société dit avoir privilégié la profitabilité afin de maintenir l'objectif d'amélioration du ROC normalisé entre 25 à 30% sur l'exercice avec pour ambition de le porter à 10% du chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2024-2025.

"La guidance de 10% de croissance était "challenging" (nous attendions 8%, comme le consensus), mais la confirmation de

celle du ROC est une bonne nouvelle dans ce contexte" commente Portzamparc pour qui le retour à une croissance pérenne chez PlanetArt prendra du temps... "C'est pourtant selon nous un préalable à une meilleure fortune boursière" poursuit l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier.