Claranova : 2021-2022, définitivement un exercice de transition

(Boursier.com) — Claranova clôture son exercice 2021-2022 (juillet 2021-juin 2022) avec un chiffre d'affaires de 474 millions d'euros, en hausse de +1% à taux de change réels et en repli de -5% à taux constants (-7% en organique). Dans un contexte économique inédit qui s'est durci sur le 2e semestre de son exercice fiscal, le Groupe a, comme les autres sociétés, enregistré une hausse de ses prix de revient suite à l'augmentation de ses investissements marketing du fait de la hausse des coûts d'acquisition clients, et à l'inflation des coûts de transport ainsi que des matières premières.

Le ROC normalisé demeure cependant solide et s'établit à 26 ME sur l'exercice (29 ME l'an passé), après retraitement des subventions d'Etat versées sur l'exercice 2020-2021 aux divisions américaines pendant la période de pandémie de COVID-19 pour un montant de 4,3 ME (Paycheck Protection Program). Ce dernier bénéficie également de la progression des divisions Avanquest et myDevices dont le chiffre d'affaires s'est respectivement amélioré de 20% et 33% sur un an pour s'inscrire à 102 ME et 5 ME.

L'augmentation des charges financières (+15 ME), principalement liée à l'amortissement comptable des OCEANES émises dans le cadre de l'opération de rachat des intérêts minoritaires de la division Avanquest, pèsent sur le résultat net qui s'inscrit mécaniquement en perte de -10 ME sur l'exercice. Cependant, cet amortissement comptable d'un montant total de 10 ME n'entraîne aucune sortie de cash pour le Groupe.

La trésorerie disponible s'élève à 100,3 ME à fin juin. Claranova bénéficie d'une capacité d'autofinancement solide de 26 ME permettant aux flux d'exploitation de s'établir à 18 ME. L'endettement financier s'élève à 172 ME, et porte l'endettement net à 71 ME à fin juin.

"Cet exercice de transition démontre la pertinence de l'approche diversifiée du Groupe depuis la création de Claranova qui lui permet de compenser la moindre performance d'une de ses activités (PlanetArt) par la montée en charge d'une autre division (Avanquest)", commente le management.

Perspectives

L'objectif principal de Claranova reste que PlanetArt renoue au plus vite avec la croissance en continuant son travail de reconstruction des canaux d'acquisition clients ainsi que l'optimisation de ses coûts de revient, tout en renforçant la dynamique positive au sein de ses divisions Avanquest et myDevices afin que le Groupe retrouve une croissance durable et une rentabilité accrue.