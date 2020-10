Citroën, Accor et JCDecaux imaginent ensemble le futur de la mobilité urbaine autonome pour tous

Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — Citroën , Accor et JCDecaux s'associent au sein de The Urban Collëctif pour partager leur vision de la mobilité urbaine.

"Le XXIe siècle sera celui des villes" ! Cette formule de l'ancien maire de Denver, Wellington Webb, résume l'évolution de notre planète. La Banque mondiale prévoit en effet qu'en 2050, deux tiers de la population mondiale vivra dans des métropoles. Partout, la ville est en mouvement et doit relever de nombreux défis économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux, qui sont autant d'opportunités pour imaginer l'espace urbain de demain.

Dans ce contexte d'urbanisation, la mobilité urbaine autonome prend tout son sens, répondant notamment aux aspirations d'amélioration durable de la qualité de vie en ville et d'optimisation des temps de trajet.

Si les pouvoirs publics, et notamment les collectivités locales, sont des acteurs clés du développement de la ville de demain, les entreprises jouent, elles aussi, un rôle déterminant pour anticiper et accompagner ces mutations.

The Urban Collëctif est né de l'ambition commune d'imaginer le futur de la mobilité urbaine autonome pour tous. Cumulant, à elles trois, 200 ans d'innovation, Citroën, Accor et JCDecaux ont ainsi partagé leurs expertises et savoir-faire, afin de proposer des expériences urbaines inédites.

The Urban Collëctif dévoilera en première mondiale, le mercredi 4 novembre 2020, lors d'un événement 100 % digital, cette solution de mobilité urbaine autonome sur voies dédiées, pour tous et en mode open-source...