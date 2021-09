Citrix est à vendre !

(Boursier.com) — Citrix , le fournisseur américain d'outils de collaboration, virtualisation et mise en réseau, facilitant le travail mobile et les services cloud, considère une cession de la compagnie. Le groupe prévoit de prendre contact avec de potentiels acquéreurs dans les prochaines semaines, croit savoir Bloomberg. Des personnes familières de la question citées par l'agence indiquent que Citrix, qui pèse 13,6 milliards de dollars à Wall Street, explore donc une vente potentielle avec ses conseillers, après une forte baisse du titre cette année. Bloomberg relève toutefois que le groupe a déjà considéré une cession en 2017, mais que les discussions avec ses prétendants d'alors, dont Bain et Thoma Bravo, avaient achoppé sur des questions de valorisation.