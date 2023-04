Citizens Financial Group rate le consensus à Wall Street

(Boursier.com) — Citizens Financial Group, banque régionale américaine, a publié pour son premier trimestre fiscal 2023 un bénéfice net de 511 millions de dollars soit 1$ par titre, ainsi qu'un bpa ajusté de 1,1$ à comparer à un consensus de 1,13$. Le compte n'y est pas non plus en termes de revenus, avec une performance de 2,13 milliards de dollars, contre 2,14 milliards de consensus. Le revenu net d'intérêts a été de 1,64 milliard, contre 1,65 milliard de consensus. Les dépôts sont globalement stables sur le mois de mars malgré le 'stress bancaire'.