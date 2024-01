Citizens Financial Group : chute des profits

(Boursier.com) — Citizens Financial Group, banque moyenne américaine, a annoncé un bénéfice net de 189 millions de dollars, ou 34 cents par action, pour son quatrième trimestre, contre 653 millions de dollars un an plus tôt. La chute de plus de 70% des profits reflète notamment une charge de 225 millions de dollars pour reconstituer le fonds d'assurance-dépôts de la FDIC. L'établissement a par ailleurs prévenu que son revenu net d'intérêt pourrait reculer cette année. Le revenu net d'intérêts de Citizens, différence entre ce que la banque gagne sur ses prêts et ce qu'elle paie sur ses dépôts, a chuté de 12% à 1,49 milliard de dollars pour le trimestre clos fin décembre. La banque a averti que ce revenu net d'intérêt pourrait régresser de 6 à 9% cette année, en comparaison d'un niveau de 6,2 milliards de dollars en 2023. Citizens Financial a renforcé ses provisions pour clients manquant ou en retard dans le remboursement de leurs dettes hypothécaires ou de leurs cartes de crédit. La banque a constitué 171 millions de dollars de provisions pour pertes sur créances sur le trimestre.