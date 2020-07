Citigroup : un trimestre plus solide que prévu

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Porté par son activité de trading obligataire et de devises ainsi que par sa banque d'investissement, Citigroup est parvenu à dégager un profit supérieur aux attentes des analystes au deuxième trimestre. La banque américaine a ainsi enregistré un profit net de 1,3 milliard de dollars ou 50 cents par titre contre un bénéfice de 4,8 Mds$ ou un bpa de 1,95$ un an plus tôt. Les revenus ont atteint 19,8 Mds$, soit un milliard de plus qu'il y a un an. Le consensus tablait sur un bpa de 35 cents pour des recettes de 19,1 Mds$.

"Alors que le coût du crédit a pesé sur notre profit net, notre performance commerciale globale a été forte au cours du trimestre, et nous avons pu naviguer raisonnablement bien lors de la pandémie de COVID-19", a déclaré le directeur général Michael Corbat.

Crise oblige, le coût du crédit a atteint 7,9 Mds$ sur le trimestre contre 2,1 Mds$ au cours des trois mois précédents.