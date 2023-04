Citigroup : premier trimestre robuste

(Boursier.com) — Citigroup complète ce vendredi un tableau plutôt rassurant concernant les grandes banques de Wall Street. La firme a annoncé une augmentation de ses bénéfices au premier trimestre, avec les intérêts de prêts. Le bénéfice net a augmenté de 7% pour atteindre 4,6 milliards de dollars, ou 2,19 dollars par action, sur le trimestre clos au 31 mars, contre 4,3 milliards de dollars un an plus tôt. Citi a mis de côté 241 millions de dollars de provisions au cours du trimestre dans un contexte de ralentissement économique, contre une libération de réserves de 138 millions un an avant. Les revenus de banque d'investissement ont chuté néanmoins de 25% en glissement annuel. Le bpa ajusté a été de 1,86$ contre un consensus de 1,65$ seulement. Les revenus totaux atteignent 21,4 milliards de dollars, contre 20,1 milliards de consensus. "Citi a réalisé de solides performances opérationnelles, montrant une bonne croissance des revenus et une discipline des dépenses malgré l'environnement tumultueux pour les banques", ajoute le management.