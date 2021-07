Citigroup : l'heure des comptes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Citigroup a dévoilé à son tour ses comptes trimestriels. La banque new-yorkaise a dégagé un bénéfice par action de 2,85$ et des revenus de 17,5 milliards de dollars. Le consensus était de 1,96$ de bénéfice ajusté par action et 17,2 milliards de dollars de revenus. Le groupe a donc largement battu le consensus sur la période. Le ratio Tier 1 common equity se situe à 11,9% contre 11,8% de consensus. La reprise de provisions pour pertes de crédit et autres éléments a été de 1,06 milliard de dollars. La valeur comptable par action ressort à 90,86$. Le management constate une amélioration de la confiance des consommateurs et des entreprises, ainsi qu'une progression notable des dépenses de crédit. Il se dit optimiste pour l'avenir et confirme ses intentions en matière de retour aux actionnaires.