Citigroup dopé par Warren Buffett

(Boursier.com) — Citigroup bondit de plus de 6% en début de journée à Wall Street ce mardi, alors que Berkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett, vient d'opérer un nouveau pari de 3 milliards de dollars sur la banque américaine. Sur le trimestre clos fin mars, Berkshire a donc acquis des actions Citi pour près de 3 milliards, profitant de la faiblesse des cours, alors que la banque est en pleine restructuration à l'initiative de sa directrice générale Jane Fraser. En revanche, Berkshire est sorti de son investissement de plus de 30 ans au capital de Wells Fargo. La firme de Buffett a aussi acquis des titres Celanese, McKesson et Ally Financial.