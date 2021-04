Citigroup : bond des profits au premier trimestre

Citigroup : bond des profits au premier trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Citigroup ne déçoit pas. A l'instar de ses pairs, la banque new-yorkaise a dépassé les attentes du marché au premier trimestre avec un bénéfice net de 7,9 milliards de dollars ou 3,62$ par titre contre un profit de 2,05 Mds$ et un bpa de 1,05$ sur la même période de l'exercice précédent. Les revenus ont atteint 19,3 Mds$ contre 20,7 Mds$ un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bpa de 2,47$ pour des revenus de 18,74 Mds$. L'établissement a libéré 1,8 Md$ de réserves constituées précédemment pour couvrir d'éventuelles pertes sur prêts.

Les recettes tirées du trading obligataire ont reculé de 5% à 4,55 Mds$ mais ressortent plus élevées que les 4,36 Mds$ attendus par les analystes. Le trading actions a dégagé des revenus de 1,48 Md$, en hausse de 26% en glissement annuel. Le ratio CET1 ressort à 11,7% contre 11,2% il y a un an.

La banque annonce par ailleurs la fermeture de la plupart de ses activités de banque de détail en Asie, en Europe et au Moyen-Orient afin de se concentrer sur la gestion de patrimoine et d'autres activités.

Le titre bondit de 3% en pré-séance à Wall Street.