Citigroup bat le consensus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Citigroup a dévoilé un bénéfice trimestriel en croissance de 15% avec la hausse des revenus de cartes de crédit et de trading. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 4,98 milliards de dollars soit 2,15$ par titre, contre 4,31 milliards de dollars et 1,64$ par titre un an plus tôt. Le consensus était de 1,81$ de bpa. Les revenus se sont appréciés de 7% à 18,38 milliards de dollars, contre 17,9 milliards de consensus. Les revenus de banque de consommation ont augmenté de 5% à 8,46 milliards de dollars, contre 8,9 Mds$ de consensus, mais ceux relatifs à la clientèle institutionnelle ont grimpé de 12% à 9,47 milliards de dollars contre 8,8 Mds$ de consensus.