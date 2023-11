Cisco va plonger à Wall Street, après un énorme avertissement

(Boursier.com) — Cisco dévissait hier soir de 11% après bourse à Wall Street sur les 47$. Le géant californien des équipements de réseaux a publié après la clôture, hier mercredi, des résultats du premier trimestre fiscal 2024 supérieurs aux anticipations de marché, mais il a aussi lancé un énorme avertissement. Sur le trimestre clos d'abord, Cisco a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,11$ à comparer à un consensus de 1,03$. Les revenus ont totalisé 14,67 milliards de dollars, dépassant les attentes qui se situaient à 14,63 milliards. Le groupe prévoit néanmoins d'un deuxième trimestre fiscal attendu décevant et abaisse par ailleurs sa guidance annuelle.

Les revenus du deuxième trimestre fiscal sont anticipés entre 12,6 et 12,8 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 14,2 milliards de dollars. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires allant de 53,8 à 55 milliards de dollars pour l'exercice, contre une fourchette antérieure allant de 57 à 58,2 milliards de dollars. On ne parle donc pas d'un petit ajustement des perspectives, mais d'une révision en baisse de plus de 3 milliards de dollars ! Cet avertissement est la conséquence du ralentissement des commandes nouvelles.

Cisco avait été auparavant aux prises avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement et un ralentissement de la demande post-pandémique, ce qui a accéléré sa progression vers des offres logicielles telles que la cybersécurité, note Reuters. Pour accélérer sa diversification et capitaliser sur l'essor de l'intelligence artificielle, Cisco a accepté en septembre de racheter la société de cybersécurité Splunk pour environ 28 milliards de dollars, rappelle l'agence.

L'équipementier a constaté un ralentissement des commandes de nouveaux produits au premier trimestre, alors que les clients se concentreraient sur l'installation et la mise en oeuvre de produits dans leurs environnements. Le management table sur un retour à la croissance des commandes au second semestre. Il s'agirait donc d'une faiblesse ponctuelle, mais l'ampleur des révisions a de quoi surprendre. Pour l'ensemble de l'année, Cisco prévoit désormais un bénéfice ajusté par action ajusté compris entre 3,87 et 3,93$, contre une guidance antérieure allant de 4,01 à 4,08$. Alors que le groupe subit cette faiblesse attendue passagère, la plupart des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement sont en revanche levées, selon les dirigeants, qui évoquent un retour à la normale...