Cisco Systems : des résultats trimestriels sans relief

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cisco Systems a publié mercredi soir après la clôture de Wall Street ses comptes du 2e trimestre fiscal. Les résultats du géant américain des équipements de réseaux ont très légèrement dépassé les attentes, mais les prévisions du groupe n'ont pas enthousiasmé les marchés.

Dans les cotations électroniques après la clôture, l'action Cisco a réagi par une chute de 3,2% mercredi soir. Le titre a gagné 5% depuis un an, loin derrière le S&P 500 qui a bondi de 22%.

Pour le trimestre achevé fin janvier, le bénéfice net par action (bpa) est ressorti à 77 cents en données ajustées des éléments exceptionnels, en hausse de 5% sur un an, et très légèrement supérieur aux 76 cents attendus en moyenne par les analystes. Le chiffre d'affaires a reculé de 4% sur un an à 12,01 Mds$, mais a un peu dépassé le consensus qui était logé à 11,97 Mds$.

A noter cependant que Cisco avait abaissé ses prévisions de bénéfices et de revenus en novembre dernier, ce qui avait entraîné des attentes moins élevées de la part des analystes.

Virage stratégique vers les services et logiciels

Pour le trimestre en cours, qui s'achèvera fin avril, Cisco s'attend à un bpa ajusté de 79 à 81 cents, ce qui correspond aux attentes de Wall Street. La compagnie s'attend à un recul de 2,5% de ses ventes (en se basant sur le milieu de sa fourchette) alors que les marchés s'attendaient à un recul un peu supérieur, de 3%, à 12,63 Mds$.

Depuis plusieurs trimestres, Cisco fait face à un ralentissement des investissements de ses clients, notamment en Chine. Le groupe a entrepris un virage stratégique, menant des acquisitions en vue de réduire sa dépendance aux ventes de routeurs et commutateurs de réseaux, et d'accroître ses revenus provenant des services et des logiciels.

Sur les équipements de réseaux, le groupe fait face à une concurrence accrue, notamment de la part de Juniper Networks (routeurs et sécurité), VMWare et du géant chinois Huawei.