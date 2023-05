Cisco sous pression à Wall Street, avec le déclin des commandes

(Boursier.com) — Cisco perd 3,6% avant bourse à Wall Street ce jeudi, sur fond de recul des commandes. Pourtant, pour le troisième trimestre fiscal 2023, le géant des équipements de réseaux a battu hier soir le consensus de revenus et de profits. En outre, les prévisions de ventes du groupe californien ressortent plutôt solides. Le point négatif provient donc des commandes, en retrait de 23% sur le trimestre écoulé. Chuck Robbins, directeur général de l'affaire, affirme quant à lui que la demande demeure ferme et que l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement renforce la confiance des clients. De plus, les annulations de commandes resteraient selon lui très inférieures aux niveaux historiques. En fait, d'après le dirigeant, les commandes auraient régressé de février à avril du fait d'une hausse antérieure des livraisons aux clients, ces derniers ayant eu besoin d'absorber ce flux de livraisons. L'environnement économique plus tendu aurait aussi contribué à une certaine prudence, admet Robbins.

Pour le troisième trimestre fiscal clos fin avril, Cisco a affiché des revenus en croissance de 14% à 14,6 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1$. Le consensus était de 97 cents de bpa ajusté et 14,4 milliards de revenus. Sur le trimestre entamé, clos en juillet, les revenus sont attendus en augmentation de 14 à 16%, mieux que les 14% envisagés en moyenne par les spécialistes du dossier. Le bénéfice ajusté trimestriel par action sur la période est attendu entre 1,05 et 1,07$, ce qui dépasse également les attentes des analystes.