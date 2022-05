Cisco plonge, les comptes plombés par la Chine et l'Ukraine

(Boursier.com) — L 'action Cisco Systems a décroché de plus de 12% mercredi soir, autour de 42,35$, dans les cotations post-séance à Wall Street, en réaction à la publication de ses comptes trimestriels. Si les bénéfices ont légèrement dépassé les attentes, les ventes ont nettement manqué le consensus des analystes, en raison de la politique "zéro covid" de la Chine et de la guerre en Ukraine.

Le géant américain des équipements de réseaux a en outre revu ses prévisions à la baisse pour l'ensemble de l'exercice en cours, en citant les effets négatifs des perturbations liées à la Chine et à l'Ukraine. L'arrêt des opérations du groupe en Russie et en Biélorussie en raison du conflit en cours a notamment nui à la croissance des revenus, a indiqué la direction.

Pour son 3e trimestre fiscal, Cisco Systems a dégagé un bénéfice net de 3,04 milliard de dollars contre 2,86 Mds$ un an plus tôt (+6,3%). Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 87 cents, un peu supérieur aux prévisions de 86 cents du consensus d'analystes IBES de Refinitiv. En revanche, le chiffre d'affaires s'est élevé à 12,8 Mds$, stable par rapport à la même période de 2021, alors que les marchés tablaient sur 13,87 Mds$.

Pour le 4e trimestre fiscal en cours, Cisco prévoit un bpa de 76 à 84 cents, et un revenu de 12,1 à 12,67 Mds$ (en baisse de 5,5% à 1% sur un an). Les analystes s'attendaient à un bpa supérieur, de 92 cents, et à des revenus de l'ordre de 13,87 Mds$.

Un environnement de plus en plus complexe

Sur l'ensemble de l'exercice en cours, Cisco prévoit désormais une hausse de 2% à 3% des ventes (au lieu d'au moins 4,5% prévu jusqu'ici). Les prévisions de bénéfices ajustés par action ont aussi été abaissées à 3,29$-3,37$ contre 3,41$-3,46$ prévu précédemment.

Chuck Robbins, le PDG Cisco, a indiqué lors d'une conférence téléphonique suivant la publication des comptes que "notre performance en termes de revenus au cours des prochains trimestres dépendra moins de la demande et plus de la disponibilité de l'offre dans cet environnement de plus en plus complexe".

Il a toutefois estimé que "les moteurs de croissance fondamentaux de nos activités restent forts et nous rendent confiants pour le long terme".