Cisco : OPA sur Splunk pour 28 milliards de dollars !

(Boursier.com) — Cisco , géant américain des équipements de réseaux, vient d'annoncer son intention de racheter Splunk, groupe californien qui propose d'assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes numériques avec ses logiciels de recherche et de suivi des données machines, pour 28 milliards de dollars. Cisco lance donc une offensive majeure dans la cybersécurité. Il s'agit de la plus grande acquisition de l'histoire du groupe. Le prix proposé est de 157$ par action Splunk en cash, ce qui représente une prime de 31% sur les cours de clôture d'hier. Le titre Splunk s'ajuste, mais pas complètement, attendu sur une hausse de 21% à 145$ avant bourse sur le Nasdaq.

L'accord a été unanimement approuvé par les conseils d'administration des deux groupes, et devrait être finalisé d'ici la fin du troisième trimestre 2024 sous réserve des autorisations usuelles.

Ensemble, Cisco et Splunk entendent aider les organisations à passer de la détection et de la réponse aux menaces à la prédiction et à la prévention des menaces. L'opération doit donner naissance à "l'un des plus grands éditeurs de logiciels au monde" et accélérer la transformation de l'activité de Cisco vers des revenus plus récurrents. La transaction devrait être relutive en termes de flux de trésorerie et marge brute dès la première année fiscale consécutive à la finalisation. L'impact est attendu relutif sur le bénéfice ajusté par action à partie de la deuxième année. Le deal "accélérera la croissance des revenus et l'expansion de la marge brute", selon Cisco. Cette opération réunit par ailleurs deux "Great Places to Work" avec des valeurs similaires, des cultures fortes et des équipes talentueuses, ajoutent Cisco et Splunk. La combinaison de ces deux leaders innovants les place "dans une position de leader en matière de sécurité et d'observabilité à l'ère de l'IA".

Cette transaction n'impactera pas le programme de rachat d'actions de Cisco ou son dividende.

A la finalisation, le président et directeur général de Splunk, Gary Steele, rejoindra l'équipe exécutive de direction de Cisco, rapportant au président du conseil et directeur général Chuck Robbins.

Cette acquisition s'appuie sur l'expérience de Splunk consistant à aider les organisations à améliorer leur résilience numérique et accélérera la stratégie de Cisco "visant à tout connecter en toute sécurité pour rendre tout possible". La combinaison de ces deux leaders reconnus en matière d'IA, de sécurité et d'observabilité "contribuera à rendre les organisations plus sûres et plus résilientes".

"Nous sommes ravis de réunir Cisco et Splunk. Nos capacités combinées seront à l'origine de la prochaine génération de sécurité et d'observabilité basées sur l'IA", a déclaré Chuck Robbins. "De la détection et de la réponse aux menaces à la prévision et à la prévention des menaces, nous contribuerons à rendre les organisations de toutes tailles plus sûres et plus résilientes". "L'union avec Cisco représente la prochaine phase du parcours de croissance de Splunk, accélérant notre mission visant à aider les organisations du monde entier à devenir plus résilientes, tout en offrant une valeur immédiate et convaincante à nos actionnaires", a ajouté Gary Steele.