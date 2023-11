Cisco : LE rendez-vous de la soirée à Wall Street

(Boursier.com) — Cisco , géant américain des équipements de réseaux, publiera ce soir, après bourse, ses derniers comptes trimestriels. Lors de sa précédente publication, le groupe disait envisager, pour ce premier trimestre fiscal 2024, des revenus d'environ 14,6 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action était anticipé à 1,03$ par action. La marge brute était espérée entre 65 et 66% sur une base ajustée. Le consensus de place à ce jour se situe à 1,03$ de bénéfice ajusté par action et 14,62 milliards de dollars de revenus pour ce trimestre clos en octobre.

Selon la dernière 'guidance', les ventes sont anticipées entre 57 et 58,2 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice 2024.

Le groupe poursuit sa concentration stratégique sur les services et logiciels de réseaux afin de renforcer les revenus récurrents. Concernant l'IA, les fournisseurs de services cloud se sont efforcés d'ajouter de la puissance de calcul pour gérer des services du style de ChatGPT d'OpenAI et Google Bard. Chuck Robbins, le directeur général de Cisco, évoquait il y a trois mois une "énorme opportunité" pour le groupe sur ce segment, sans toutefois fournir de prévisions chiffrées. Cisco indiquait tout de même en août avoir déjà enregistré des commandes de 500 millions de dollars pour des produits IA proposés aux grands fournisseurs de services cloud.

Cisco a annoncé par ailleurs en septembre son intention de racheter Splunk, groupe californien qui propose d'assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes numériques avec ses logiciels de recherche et de suivi des données machines, pour 28 milliards de dollars. Cisco lance donc une offensive majeure dans la cybersécurité. Il s'agit de la plus grande acquisition de l'histoire du groupe. L'accord a été unanimement approuvé par les conseils d'administration des deux groupes, et devrait être finalisé d'ici la fin du troisième trimestre 2024 sous réserve des autorisations usuelles.

Ensemble, Cisco et Splunk entendent aider les organisations à passer de la détection et de la réponse aux menaces à la prédiction et à la prévention des menaces. L'opération doit donner naissance à "l'un des plus grands éditeurs de logiciels au monde" et accélérer la transformation de l'activité de Cisco vers des revenus plus récurrents. La transaction devrait être relutive en termes de flux de trésorerie et marge brute dès la première année fiscale consécutive à la finalisation. L'impact est attendu relutif sur le bénéfice ajusté par action à partie de la deuxième année. Le deal "accélérera la croissance des revenus et l'expansion de la marge brute", selon Cisco. La combinaison de ces deux leaders les place "dans une position de leader en matière de sécurité et d'observabilité à l'ère de l'IA". Cette transaction n'impactera pas le programme de rachat d'actions de Cisco ou son dividende. Le dirigeant de Splunk, Gary Steele, rejoindra l'équipe exécutive de Cisco, rapportant à Chuck Robbins.