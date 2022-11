Cisco, la revanche ?

(Boursier.com) — Cisco rebondit avant bourse à Wall Street. Le groupe californien, dont les marchés n'attendaient plus grand chose, a agréablement surpris hier soir par ses derniers résultats financiers. L'équipementier de réseaux a publié hier soir, pour son premier trimestre fiscal 2023 clos fin octobre 2022, des revenus et profits supérieurs aux attentes de marché. Mieux encore, le groupe a relevé sa guidance pour l'année. Chuck Robbins, le CEO de Cisco, prévient par ailleurs de certains ajustements des activités, avec des réductions ciblées d'effectifs. Scott Herren, directeur financier du groupe, estime que les coupes pourraient affecter jusqu'à 5% de la force de travail. Cisco employait à fin juillet un peu plus de 83.000 personnes dans le monde. Cisco estime, malgré les coupes, qu'il devrait terminer l'exercice avec un effectif total comparable à celui du début d'année. Le coût de la restructuration est évalué à 600 millions de dollars. Le plan débutera au deuxième trimestre fiscal.

Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 86 cents, à comparer à un consensus de 84 cents et un niveau de 82 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 13,63 milliards de dollars, dépassant de 2% le consensus, alors qu'ils étaient situés à 12,9 milliards un an auparavant. Cisco indique s'attendre à des revenus annuels en croissance de 4,5 à 6,5%, pour un bpa ajusté logé entre 3,51 et 3,58$. La guidance antérieure était de 4-6% de croissance pour 3,49-3,56$ de bpa ajusté sur l'exercice.