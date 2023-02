Cisco grimpe à Wall Street après les résultats

(Boursier.com) — Cisco , le géant américain des équipements de réseaux, progressait hier soir de 3% après bourse à Wall Street. Le groupe a dépassé les attentes de revenus sur le trimestre des fêtes. Le management prévoit par ailleurs une accélération au deuxième semestre, révisant ainsi sa guidance annuelle. Au deuxième trimestre fiscal 2023, juste clos, Cisco a réalisé un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars soit 67 cents par titre, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 88 cents à comparer à un consensus de 85 cents. Les revenus ont totalisé près de 13,6 milliards de dollars, contre 12,7 milliards de dollars un an avant et 13,4 milliards de consensus.

Pour le troisième trimestre fiscal, les dirigeants de Cisco envisagent un bénéfice ajusté de 96 cents à 98 cents par action et un chiffre d'affaires de 14,25 à 14,5 milliards de dollars. Les analystes prévoyaient un bénéfice ajusté de 89 cents et un chiffre d'affaires de 13,58 milliards de dollars, selon FactSet. Les dirigeants ont également augmenté leurs prévisions de revenus pour l'exercice, déclarant désormais s'attendre à une croissance des revenus de 9% à 10,5%, après avoir annoncé une croissance de 4,5% à 6,5% il y a seulement trois mois. Ils ont également renforcé leur guidance de bpa ajusté pour l'exercice entre 3,73 et 3,78$, contre une fourchette précédente allant de 3,51 à 3,58$ par action.

"Avec les solides performances de Cisco au deuxième trimestre, notre exercice 2023 s'annonce comme une excellente année", a déclaré le directeur général Chuck Robbins. Le dirigeant a indiqué que Cisco était au mieux de sa forme depuis qu'il a pris ses fonctions de DG il y a huit ans en raison d'une demande stable, de la capacité d'expédier des produits en attente et de la proportion de 44% du chiffre d'affaires en abonnements. "Personne ne parle de réduire les dépenses technologiques", a affirmé encore le dirigeant.