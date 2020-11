Cisco flambe après les comptes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cisco , le géant américain des équipements de réseaux, bondissait hier soir de près de 8% après bourse suite à sa publication trimestrielle. Le groupe californien a ainsi publié des résultats et une guidance supérieurs aux attentes de marché. Pour le premier trimestre fiscal, le bénéfice net est ressorti à 2,17 milliards de dollars soit 51 cents par action, contre 2,93 milliards et 68 cents par titre un an avant. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a représenté quant à lui 76 cents, contre un consensus de marché de 70 cents et un niveau de 84 cents un an auparavant. Les revenus ont reculé à 11,93 milliards de dollars, contre 13,16 milliards sur la période comparable de l'exercice antérieur. Le consensus FactSet était de 11,85 milliards. Le groupe envisageait sur la période un bpa ajusté allant de 69 à 71 cents, ainsi que des revenus allant de 11,71 à 11,97 milliards.

Chuck Robbins, PDG du groupe, se montre par ailleurs prudemment optimiste. Il relève que la stabilisation de l'activité se confirme. Le groupe envisage pour le second trimestre fiscal un bénéfice par action allant de 74 à 76 cents, pour des revenus allant de 11,36 à 12,01 milliards de dollars. Le consensus était de 73 cents de bpa et 11,6 milliards de revenus. Le groupe a nommé un nouveau directeur financier, R. Scott Herren, qui prendra ses fonctions le 18 décembre, en provenance d'Autodesk.