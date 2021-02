Cisco fait mieux que prévu, mais le titre souffre

Cisco fait mieux que prévu, mais le titre souffre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le spécialiste des équipements réseaux Cisco Systems a publié mardi soir des résultats meilleurs que prévu, mais ils ont été sanctionnés par une chute de 4,9% du titre dans les cotations électroniques après la clôture de Wall Street.

Pour son 2e trimestre fiscal, achevé fin décembre, le groupe américain a dégagé un bénéfice net de 2,55 milliards de dollars (60 cents par action) contre 2,88 Mds$ un an plus tôt (68 cents par action). En données ajustées, le bpa est de 79 cents, contre 77 cents en 2019, et supérieur aux 76 cents attendus par les analystes sondés par le cabinet FactSet.

Les revenus du groupe ont atteint 11,96 Mds$ contre 12,01 Mds$ un an plus tôt, et là aussi un peu au-dessus des 11,92 Mds$ de consensus.

Les ventes d'infrastructures de réseau ont baissé moins que prévu (-3% à 6,39 Mds$) mais les marchés ont été déçus par les performances de autres segments de ventes, dont les applications, les services et la sécurité informatique.

Pour le trimestre en cours, Cisco s'attend à un bpa de 80 à 82 cents, conforme aux attentes (81 cents) et à des ventes en hausse de 3,5% à 5,5% sur un an, ce qui correspond à une fourchette de 12,38 à 12,68 Mds$. Le analystes tablaient sur des revenus de 12,35 Mds$.