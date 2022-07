Cisco et SFR Business étendent leur partenariat

(Boursier.com) — Après avoir lancé une solution de communications unifiées pour les petites et moyennes entreprises, SFR Business et Cisco poursuivent leur collaboration afin de répondre aux exigences de flexibilité et aux enjeux stratégiques de digitalisation des grandes entreprises.

Avec l'accélération du développement du mode de travail hybride conciliant travail sur site et à distance, les entreprises recherchent des solutions de communications unifiées de plus en plus performantes et intégrées à leurs applications. Forts de leur expérience sur le marché des petites et moyennes entreprises, SFR Business et Cisco mettent en oeuvre Webex Suite qui regroupe les solutions de réunions hybrides avec Webex Meetings ainsi que la téléphonie avec Webex Calling Dedicated Instance, à destination des entreprises de 1.000 collaborateurs et plus.

Accessible en mode Cloud, cette solution de communications unifiées permet de rationaliser, d'optimiser et de personnaliser les outils aux attentes des entreprises. Il est notamment possible d'intégrer des applications tierces telles que l'enregistrement des communications, le provisioning ou la gestion de la relation client de l'entreprise...